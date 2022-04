Wielka radość Rosjan. Mówią o precedensie

Oprac.: Wojciech Górski Zimowe

Rosjanie odwołali się od decyzji Międzynarodowej Federacji Saneczkarstwa (FIL) o wykluczeniu sportowców z tego kraju i wszystko wskazuje na to, że zrobili to skutecznie. Media w Rosji już mówią o precedensie i mają nadzieję, że to początek powrotu rosyjskich sportowców do rywalizacji na arenach międzynarodowych.

Zdjęcie Roman Riepiłow / Daniel Kopatsch / Getty Images