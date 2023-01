Oskar Kwiatkowski został w sobotę pierwszym polskim zawodnikiem, który wygrał zawody w alpejskiej odmianie tej dyscypliny. 26-latek triumfował w slalomie gigancie równoległym w szwajcarskim Scuol. - To pierwsze zwycięstwo to jest coś pięknego. Chcę to zapamiętać jak najdłużej - mówił Kwiatkowski po zawodach.