Madeleine Egle saneczkarstwo zaczęła uprawiać w 2007 roku w wieku zaledwie dziewięciu lat, a pierwsze sukcesy zaczęła odnosić jeszcze jako juniorka. Po zdobyciu brązowych medali na mistrzostwach świata juniorów i igrzyskach olimpijskich młodzieży nadszedł czas na debiut w seniorskich zawodach.

W 2018 roku Austriaczka po raz pierwszy pojechała na zimowe igrzyska olimpijskie i z Pjongczangu wróciła jako brązowa medalistka. Cztery lata później w Pekinie Egle poprawiła swój wynik i wraz z drużyną zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie w sztafecie. Ekipa ta miała walczyć o poprawienie wyniku i zdobycie złotego medalu podczas przyszłorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Niestety, Austriacy na tej imprezie będą musieli poradzić sobie bez 27-latki.

Madeleine Egle zawieszona na 20 miesięcy. Nie zobaczymy jej na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo

Jak donosi Polska Agencja Prasowa, Madeleine Egle nie wprowadziła obowiązkowych danych o swoich miejscu pobytu w 2023 roku, przez co trzy razy nie zastali jej kontrolerzy antydopingowi. W związku z opuszczeniem aż trzech kontroli w ciągu roku Austriaczka została teraz zawieszona za złamanie przepisów antydopingowych.

Jej dyskwalifikacja - która trwać będzie łącznie 20 miesięcy - liczona jest od 1 marca bieżącego roku i zakończy się jesienią 2026 roku. Oznacza to, że Egle nie wystąpi na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Madeleine Egle jest załamana decyzją władz i na ten moment nie wie, czy po zakończeniu zawieszenie powróci jeszcze do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że do tej pory oprócz medali na igrzyskach olimpijskich austriacka sportsmenka zdobywała także krążki na mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Jest mistrzynią globu z 2021 roku w sztafecie, a także czterokrotną mistrzynią kontynentu (w sztafecie z 2020 roku, w jedynkach i sztafecie z 2024 roku oraz w sztafecie z 2025 roku).

Madeleine Egle Martin Schutt /DPA AFP

Madeleine Egle Sebastian Kahnert AFP

Madeleine Egle Martin Schutt /DPA AFP