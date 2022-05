Ważny krok w stronę równowagi płci na igrzyskach. FIS przekona MKOl?

Do tej pory kombinacja w kombinacji norweskiej na zimowych igrzyskach olimpijskich mogli wystartować tylko mężczyźni. Tej dyscypliny w wersji żeńskiej w olimpijskim programie na ten moment nie ma.

Wkrótce może się okazać, że również panie będą mogły powalczyć w kombinacji o olimpijskie medale. 24 czerwca ma zapaść ważna decyzja.

Kombinacja norweska kobiet na IO w 2026 roku?

Międzynarodowa Federacja Narciarska chce przekonać do zmian MKOl. Jeśli tak się stanie, panie będą mogły rywalizować w kombinacji już w 2026 roku podczas igrzysk Mediolan - Cortina d’Ampezzo.

"Mogę potwierdzić, że FIS zaproponowała włączenie kobiecej kombinacji norweskiej do zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku. FIS stoi za włączeniem dyscypliny dla kobiet i uważa, że byłby to bardzo cenny i atrakcyjny dodatek do programu olimpijskiego" - przyznał Jenny Wiedeke, dyrektor ds. komunikacji FIS w rozmowie z T-online.de.

Gdyby pomysł został zaakceptowany, runie też bariera równowagi płci na zimowych igrzyskach olimpijskich.