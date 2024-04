W wieku 40 lat została mistrzynią świata. "Nie rezygnujcie ze swoich marzeń"

Deanna Stellato-Dudek to postać doskonale znana fanom sportów zimowych, a w szczególności tańca figurowego. Amerykanka w przeszłości zachwycała w kategorii juniorek jako solistka, odnosząc przy tym imponujące sukcesy. To właśnie wtedy została ona wicemistrzynią świata. Choć eksperci i dziennikarze wróżyli jej świetlaną przyszłość, w wieku zaledwie 17 lat odwiesiła ona łyżwy na hak i zrezygnowała z kariery zawodowej sportsmenki. W spełnianiu marzeń przeszkodziły jej bowiem liczne kontuzje , w tym m.in. złamanie lewej kostki i zerwanie więzadeł w prawej kostce .

Deanna Stellato-Dudek rekordzistką. Została najstarszą mistrzynią świata w historii łyżwiarstwa figurowego

Deanna Stellato-Dudek po powrocie do sportu miała wszystko - łyżwy, predyspozycję, ambitne plany i chęć do działania. Jedynym problemem był dla niej... brak partnera. Amerykanka stwierdziła bowiem, że do rywalizacji na światowym poziomie powróci, jednak postawiła ona na pary sportowe. Jak się okazało, nikt nie chciał jednak zdecydować się na współpracę z “emerytką", która po wielu latach powróciła do sportu. Na wspólne występy skusił się w końcu Nathan Bartholomay. Niestety, w 2019 para zmuszona była zakończyć współpracę po tym, jak 34-latek nabawił się kontuzji.