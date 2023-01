Oskar Kwiatkowski triumfował w szwajcarskim Scuol w slalomie gigancie równoległym . To dla niego piąte podium w karierze, ale pierwsza wygrana. Wcześniej żaden Polak nie dokonał tej sztuki . Rok temu wśród pań triumfowała w tej samej konkurencji Aleksandra Król.

Jak się okazało, sukces ma swoją cenę. Oskar Bom , trener naszej kadry, zapowiedział przed sezonem, że jeśli którykolwiek ze snowboardzistów wygra zawody Pucharu Świata, to on goli całkowicie głowę.

Kwiatkowski wygrywa zawody w slalomie gigancie podczas snowboardowych zawodów PŚ. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Sukces ma swoją cenę. W PZN powariowali

- Stwierdziłem, że z obowiązku, solidaryzuję się z naszym trenerem. I też potwierdziłem, że jeśli zawody Pucharu Świata wygra któryś z naszych zawodników, to golę się na łyso. Może trochę nie wierzyliśmy - śmiał się Winkiel w rozmowie z Interia Sport.

Sekretarz generalny PZN jeszcze w czasie konkursu Pucharu Świata w Zakopanem paradował z długimi włosami , które wystawały spod czapki. Kilkadziesiąt minut później spotkałem go w Zakopanem... zupełnie łysego.

Niezwykła wiadomość od Oskara Kwiatkowskiego. "Może nie rób tego"

Zapytany o to, co powie teraz jego żona, odparł: - Żonie napisałem wcześniej, a ona odpisała: najwyżej będziesz chodził w czapce.

- Jak kończyli mnie golić, to napisał do mnie Oskar Kwiatkowski: "Może nie rób tego. Masz piękną bujną fryzurę. Jeszcze cię nie poznają w związku i nie wpuszczą do pracy" - śmiał się Winkiel.