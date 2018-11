Unikatowe medale zimowej uniwersjady w Krasnojarsku

Sportowcy, którzy zdobędą medale podczas przyszłorocznej zimowej uniwersjady w Krasnojarsku będą mieli unikatowe pamiątki. Każdy krążek waży bowiem aż 25 dkg, gdyż w metalu zostały zatopione sporej wielkości kryształy Svarovskiego - poinformowały rosyjskie media.



Organizatorzy 29. Zimowej Uniwersjady pochwalili się także, że medale będą odporne na uszkodzenia. Wszystko za sprawą dodania do stopu srebrzystobiałego metalu skand, który jest wykorzystywany m.in. w przemyśle lotniczym i stoczniowym. Wykonanie każdego krążka trwało cztery dni.



Rywalizacja rozpocznie się 2 marca 2019 roku i potrwa 10 dn. Leżący nad rzeką Jenisej Krasnojarsk to trzecie co do wielkości miasto Syberii, ma około miliona mieszkańców.