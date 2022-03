Ukraińska łyżwiarka straciła miejsce w kadrze. Polubiła proputinowski wpis

Jewgienij Pluszczenko to bez wątpienia postać wybitna w świecie łyżwiarstwa figurowego - Rosjanin w trakcie swojej kariery kilkukrotnie zostawał mistrzem świata, był też multimedalistą olimpijskim, sięgając po m.in. po złoto na IO 2006 i 2014. Do końca życia będzie on jednak w oczach międzynarodowej opinii publicznej nosił przy swoim nazwisku poważną skazę.

Wojna w Ukrainie. Jewgienij Pluszczenko z poparciem dla rosyjskiej inwazji. Anastazja Szabotowa... z poparciem dla słów Pluszczenki

39-letni dziś Pluszczenko po tym, jak rosyjska armia zaatakowała Ukrainę, otwarcie wyraził poparcie dla - jak to określa propaganda płynąca ze strony Kremla - "specjalnej operacji wojskowej". Nie było to zresztą zaskoczeniem - od lat uchodził on bowiem za jednego z ulubieńców Władimira Putina.

Były sportowiec aprobatę dla inwazji wyraża m.in. w mediach społecznościowych - jeden z jego wpisów utrzymanych w tym klimacie jakiś czas temu polubiła przy tym... reprezentantka Ukrainy Anastazja Szabotowa. Wywołała oczywiście w ten sposób niebywały skandal.

Szabotowa ma ukraińskie korzenie, natomiast przyszła na świat w Moskwie, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę wokół niej. Zaledwie 16-letnia zawodniczka do pewnego momentu reprezentowała zresztą barwy kraju swojego urodzenia, ale w 2019 r., mając lat 13, wzięła udział w sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Instagramie, w czasie której stwierdziła m.in., że by w łyżwiarstwie działać konsekwentnie trzeba "pić dużo dopingu". Potwierdziła też, że inni kadrowicze go przyjmują.

W związku z tym, że jej słowa nie zostały - delikatnie mówiąc - dobrze przyjęte w ojczyźnie, zmieniła ona barwy i zaczęła jeździć dla Ukrainy. Po raz kolejny jednak jej zachowanie w serwisie Instagram sprawiło, że będzie mieć kolejne kłopoty dotyczące swojej kariery. Polubienie pod wypowiedzią Pluszczenki spowodowało lawinę krytyki w mediach i wśród internautów - i choć zawodniczka usunęła "lajka", to sportowe władze musiały jakoś zareagować.

Ukraiński związek łyżwiarski: Anastazja Szabotowa wydalona z kadry na polecenie ministra

Ukraińska Federacja Łyżwiarstwa Figurowego po kilku dniach ogłosiła więc, że Szabotowa zostaje definitywnie wykluczona z reprezentacji - jak podkreślono w oficjalnym komunikacie decyzja została podjęta po interwencji ministra ds. młodzieży i sportu, byłego szermierza Wadyma Hutcajta.

Tym samym, będąc jeszcze nastolatką, Anastazja Szabotowa sama zamknęła sobie drzwi do dwóch narodowych kadr łyżwiarskich - chyba że w Moskwie przebaczą jej dawne przewinienia, lub podejmie np. współpracę chociażby ze związkiem białoruskim. Na jeżdżenie w barwach jakiegokolwiek zachodniego państwa nie ma raczej co liczyć.