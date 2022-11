Już eliminacje sprintu pokazały, że nasi zawodnicy są dobrze przygotowani do tegorocznego sezonu Pucharu Świata. Choć Ruka nie jest ulubionym miejscem Macieja Staręgi, to w walce o czołową "30" zajął 23. lokatę i był pewny pucharowych punktów. To samo udało się 30. Kamilowi Buremu, który również awansował do ćwierćfinału.