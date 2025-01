Twórca sukcesów Justyny Kowalczyk uderza w Tajnera. Zaskakujące kulisy konfliktu

Erę sportowych sukcesów Adama Małysza i Justyny Kowalczyk mamy już za sobą, ale nadal chętnie wracamy do tego okresu wspomnieniami. Nie zawsze są one jednak utrzymane w ciepłym tonie. O chłodnych relacjach z Apoloniuszem Tajnerem w obszernym wywiadzie z serwisem sport.tvp.pl opowiada Aleksander Wierietielny. - Poprosiliśmy o cieplejsze kurtki. I znowu prezes mówi, że nam nie pasują, a skoczkowie nie narzekają. Tłumaczę, że skoczkowie siedzą w ciepłym pomieszczeniu, wychodzą na dwie minuty, skaczą i wracają do ciepła, a my stoimy godzinami na mrozie - przytacza jedną z historii twórca sukcesów pięciokrotnej medalistki olimpijskiej.