Trwa imponująca seria Polki. Już drugie złoto na koncie, rywalki były bez szans

"Mimo, że na ostatnim kole ta przewaga stopniała dosyć mocno, a ja odczuwałam bardzo tą wysokość, która tutaj jest i poszłam tak naprawdę od samego początku bardzo mocno, bo wiedziałam, że jestem w stanie naprawdę zrobić super wynik, no i to troszkę mnie pokonało własne tempo, ale mimo tego jest złoto, więc bardzo się cieszę i dołożyłam cegiełkę do tego, aby Polska miała w końcu te dwieście medali na zimowych uniwersjadach" - oznajmiła w komunikacie prasowym media AZS.

Izabela Marcisz podwójną złotą medalistką Uniwersjady. To jeszcze nie koniec

Impreza we Włoszech potrwa do 23 stycznia, co oznacza, że przed Polakami jeszcze mnóstwo szans na to, by zaliczać liczne wizyty na podium. Do Italii poleciało łącznie 82 "Biało-Czerwonych".