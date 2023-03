Planica 7. Z ponad 430 projektów pucharu wybrano jeden

O co dokładnie chodziło w całym przedsięwzięciu? Otóż mogły w nim wziąć udział dzieci i młodzież do lat 15, a każdy uczestnik musiał zaprojektować trofeum, które miałoby zostać przyznane za zwycięstwo we wspominanym już cyklu. Jury - w skład którego wszedł m.in. były już skoczek Cene Prevc - oceniło najwyżej rysunek niespełna jedenastoletniego Žigi Ščuki. Wyglądał on następująco: