Trener Polaków spokojny o formę kadry. "Znajdujemy się na właściwej drodze"

Jesteśmy mocno przekonani, że znajdujemy się na właściwej drodze. Jest oczywiście wciąż co poprawiać, bo skoki to również waga, kombinezony. Mogę jednak zapewnić, że mamy cały czas swoje asy w rękawie. Dawid Kubacki wygrał w Hinzenbach kwalifikacje, a w drugiej serii konkursowej w niedzielę też skoczył bardzo daleko. Pole do poprawy widzę w jego telemarku, ale już teraz stać go na to, by wygrywać poszczególne serie. Piotr Żyła jeszcze nie skacze do końca stabilnie, ale przy jego doświadczeniu pozostaję o niego spokojny. Stabilizacji potrzebuje także Aleksander Zniszczoł, ale ogólnie to, co pokazuje latem, jest bardzo dobre i jest właściwym prognostykiem przed zimą. Muszę przyznać, że Kacper Juroszek robi duże postępy, ponadto Pawła Wąska stać już na miejsca w czołowej dziesiątce

~ powiedział Thurnbichler.