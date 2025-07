Tragiczny wypadek w Karakorum. Nowe wieści ws. poszukiwań Laury Dahlmeier

We wtorek 29 lipca świat obiegła druzgocąca informacja. W słynnym łańcuchu górskim Karakorum doszło do tragicznego wypadku z udziałem multimedalistki olimpijskiej Laury Dahlmeier. Podczas wspinaczki biathlonistek miała zostać uderzona przez obryw skalny. Ze względu na ciężkie warunki do Niemki wciąż nie udało się jednak dotrzeć. Rankiem 30 lipca media przekazały informację o wznowieniu akcji poszukiwawczej.