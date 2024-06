Tragiczne wieści z Alp. Nie żyje para sportowców, zginęli w swoich objęciach

Jean Daniel Pession od wielu już lat z dumą reprezentował swój na arenach międzynarodowych, odnosząc coraz to większe i bardziej imponujące sukcesy w narciarstwie szybkim. 28-letni Włoch miał wyjątkowe szczęście, ponieważ mógł on liczyć na wsparcie partnerki, która doskonale rozumiała jego zamiłowanie do sportu. 27-letnia Elisa Arlian bowiem była szanowaną instruktorką narciarstwa oraz nauczycielką. W przeszłości startowała ona także w narciarstwie biegowym.