Tragedia w Alpach. Nie żyje były mistrz świata juniorów

Eliot Daenzer był postacią dobrze znaną w środowisku freeride'owym. W 2019 roku zdobył tytuł mistrza świata juniorów w snowboardzie freeride, potwierdzając tym samym swoją klasę i ogromny potencjał. Był o krok od zakwalifikowania się do Freeride World Tour - elitarnej serii zawodów, do której trafiają tylko najlepsi z najlepszych. Wielu widziało w nim przyszłość tej dyscypliny: młody, niezwykle utalentowany, pracowity, a przy tym skromny i pełen szacunku do gór - dokładnie taki, jakim freeride chce widzieć swoich reprezentantów. Nikt jednak nie mógł przewidzieć, że kariera 22-latka zostanie tak brutalnie przerwana.