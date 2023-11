To mogą być zaskoczenia tej zimy. Halvor Egner Granerud wymienił nazwiska

Widzę go w czołowej piątce, widzę go wygrywającego zawody. Najbardziej zaimponował mi w trakcie finału Letniego Grand Prix w Klingenthal. Weźmy konkurs drużyn mieszanych, byłem bardzo zadowolony ze swoich skoków, a mieliśmy taką samą notę. Dlatego myślę, że Gregor będzie tej zimy zagrożeniem dla najlepszych.

Zografski też wygra zimą?

- Widać, że udało mu się znaleźć coś, co czyni jego skoki dużo lepszymi niż wcześniej. I jeśli będzie potrafił przełożyć to także na tory lodowe, ustabilizować się na wysokim poziomie, jak w lipcu i sierpniu, to ma pełne prawo myśleć o zwycięstwach w poszczególnych konkursach - powiedział Granerud.