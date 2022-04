To mocno zabolało Rosjan. Skandaliczne słowa po decyzji władz

Przypomnijmy, że zgodnie z komunikatem ISU Do odwołania żaden łyżwiarz z Rosji i Białorusi nie może być zapraszany i dopuszczany do zawodów pod egidą tej organizacji. To samo tyczy się również działaczy z tych krajów. Unia nie zamierza także organizować tam żadnych międzynarodowych zawodów i już zaczęła szukać nowych gospodarzy, co oznacza, że nie odbędzie się słynny Rostelecom Cup, bardzo prestiżowa i ważna dla Rosjan impreza.

To bolesny cios, o czym może świadczyć chociażby głos Aleksieja Żelezniakowa, choreografa w grupie Eteri Tutberidze, współpracującego z wielkimi gwiazdami łyżwiarstwa figurowego. Rosjanin nie przebierał w słowach i groźbach pod adresem włodarzy z ISU.

Reklama

Czytaj także: Bolesny cios dla Rosjan, prestiżowa impreza wypada z kalendarza

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. DO JEDNEJ BRAMKI. Odcinek 63. WIDEO POLSAT GO

"P... decydenci ludzkich losów. Kiedy podjęli decyzję, że mogą sterować ludzkim życiem? Zawsze mówiłem i będę to powtarzał, że sport, sztuka i wiara powinny pozostać z dala od polityki. To, że po raz kolejny nas izolują, nic nie znaczy. Następuje całkowita przemiana świata, musimy być na nią gotowi. Azja kontra Zachód. To walka światła i ciemności. I światło zwycięży. Jeśli ISU będzie kontynuować swoją głupią, bezużyteczną politykę, pogrzebie całą dyscyplinę. Brnijcie dalej w rusofobię. Ona was zabije. Amen!" - powiedział Rosjanin cytowany przez portal "Sport.ru".