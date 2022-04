To dlatego zignorowali Putina i nie przyszli na Kreml. W Rosji wielka afera

Oprac.: Katarzyna Pociecha Zimowe

Nie milkną echa niedawno spotkania Władimira Putina z mistrzami olimpijskimi z Pekinu. Na wezwanie dyktatora nie odpowiedzieli wszyscy, co nie umyka Rosjanom i rosyjskim mediom. Nadal trwa dyskusja wokół absencji sześciorga zawodników i zawodniczek. Większość z nich nabrała wody w usta i nie chce komentować sprawy. W ich imieniu wypowiadają się za to inni. Przedstawiają pokrętne tłumaczenia, a sprawa urasta do miana wielkiej afery. Najbardziej tajemniczo jest wokół dwóch sportsmenek: Szczerbakowej i Niepriajewej.

Zdjęcie Wielcy nieobecni na spotkaniu z Putinem. Wśród grupy Anna Szczerbakowa / Getty Images / AFP