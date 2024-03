To było potworne uderzenie. Koszmarne chwile reprezentanta Polski. Myślał, że złamał nogę

24-latek wywalczył brązowy medal w głównej imprezie sezonu. Teraz z nadziejami pojechał do Inzell , gdzie odbywają się mistrzostwa świata w wieloboju sprinterskim i wieloboju .

Damiana Żurka aż wyrzuciło na środek toru. Tak mocne było to uderzenie

Niestety fatalnie dla niego zakończył się ostatni trening na torze w Bawarii. Nasz zawodnik miał wypadek, który wykluczył go z udziału w światowym czempionacie w Inzell .

- Na razie jestem mocno poobijany, ale na to, co mi dokładnie jest, muszę poczekać do poniedziałku. Wtedy mam przejść badanie rezonansem. Jest bowiem podejrzenie pęknięcia obrąbka stawu biodrowego - powiedział Żurek w rozmowie z Interia Sport.