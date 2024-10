To będzie rewolucja? Najnowszy wynalazek jest już zatwierdzony

Short track , czyli łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, to dość niebezpieczny sport. Zawodnicy poruszają się z bardzo dużymi prędkościami, a do tego na zakrętach działają na nich ogromne siły.

To powoduje, że dochodzi do wielu wywrotek, a przecież płozy łyżew są szalenie ostre. W ostatnim sezonie zdarzyła się nawet sytuacja, że przecięły one strój, który teoretycznie powinien być tak skonstruowany, by do tego nie doszło.