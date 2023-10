Thomas Thurnbichler zdecydował. Oto nominacje trenera Polaków na niedzielny konkurs

W składzie polskiej drużyny mieszanej wystąpią Natalia Słowik i Nicole Konderla nominowane przez trenera Haralda Rodlauera oraz Kacper Juroszek i Aleksander Zniszczoł z zespołu Thomasa Thurnbichlera. O ile Rodlauer wybrał dwie skoczkinie, które w zawodach indywidualnych wypadły najlepiej (czyli w ogóle zdołały się do nich zakwalifikować w przeciwieństwie do Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej), o tyle Thurnbichler teoretycznie powinien nominować Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę .

Kubacki i Żyła mają inne obowiązki

W rozmowie z Eurosportem Thurnbichler wyjawił dodatkowo, że danie wolnego Kubackiemu i Żyle ma drugie dno. W nowym tygodniu liderzy naszej reprezentacji będą mieli do zrealizowania obowiązki sponsorskie. W tej sytuacji doświadczeni skoczkowie otrzymali od trenera możliwość szybszego powrotu do Polski, za to w Klingenthal okazję do szlifowania formy dostaną ci, którzy na razie nie prezentują się tak dobrze.