Tego jeszcze w skokach nie było. Nie do wiary, z kim przegrali Polacy w Ruce

IMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and News/East News/Jan GRACZYNSKI/East News / East News

Piotr Żyła wypadł gorzej niż Giovanni Bresadola / IMAGO/Markku Ulander/Imago Sport and News/East News/Jan GRACZYNSKI/East News / East News

Miejsca Biało-Czerwonych w eliminacjach mówią właściwie wszystko - Piotr Żyła był dwudziesty dziewiąty, Aleksander Zniszczoł trzydziesty pierwszy, Kamil Stoch trzydziesty piąty, Dawid Kubacki trzydziesty dziewiąty, a Paweł Wąsek czterdziesty szósty. Jedynym plusem, jaki można znaleźć w występie jest fakt, że żaden z nich nie odpadł już na tym etapie i wszyscy w sobotę przystąpią z czystą kartą do właściwych zawodów.

Nie zmienia to jednak faktu, że w Ruce nasi nie znaczyli zbyt wiele w kwalifikacjach. O ile w czołówce nie zabrakło nazwisk Niemców (aż czterech w czołowej siódemce), Austriaków, czy Słoweńców, o tyle w tym gronie próżno szukać choćby jednego naszego skoczka. To jednak nie wszystko - choć trudno w to uwierzyć, Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość... Włochów.