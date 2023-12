Takiej "nagrody" się nie spodziewał. Wygrał i patrzył z zażenowaniem

Od falstartu zmagania w zawodach Pucharu Świata w snowboardzie rozpoczął w tym sezonie Oskar Kwiatkowski. Reprezentant Polski w sobotę przepadł w eliminacjach w Cortina d'Ampezzo i nie zobaczyliśmy go w 1/8 zawodów. W drugim eliminacyjnym przejeździe Polak popełnił jednak błąd na niebieskiej trasie i w konsekwencji spadł aż na 25. miejsce.

Zwycięstwo oczywiście zawsze cieszy. Stanie na podium z dwójką dobrych przyjaciół, to jest dopiero wspaniałe. Jesteśmy trójką najstarszych zawodników w Pucharze Świata. Śmiejemy się często z tego

Benjamin Karl usłyszał hymn Australii zamiast Austrii

Podczas ceremonii po zawodach doszło do niecodziennej sytuacji. Organizatorzy zanotowali koszmarną pomyłkę, a z głośników zamiast hymnu narodowego Austrii, snowboardziści i kibice usłyszeli hymn... Australii. O wpadce poinformowali dziennikarze austriackiego "ORF". Nie popsuło to jednak humoru Benjaminowi Karlowi. Na twarzy zawodnika widać było konsternację, choć mimo to 38-latek pozostawał w wyraźnie dobrym nastroju.