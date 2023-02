Szybki koniec nadziei polskiego MŚ! Postawił wszystko na jedną kartę

Wtorkowe zawody poprzedziły kwalifikacje. Zmagania zostały bardzo opóźnione przez fatalne przygotowanie trasy, co poskutkowało także przesunięciem w czasie samej rywalizacji medalowej. Najważniejsze jednak, że Aleksandra Król oraz Oskar Kwiatkowski zdołali wywalczyć awans do konkursu, a... wcale nie było to takie oczywiste. Wydawało się, że nasz mistrz świata nie zdoła się zakwalifikować. Ostatecznie skorzystał jednak na błędzie jednego z rywali i zajął 15. miejsce .