Polscy saneczkarze i saneczkarki nie mają łatwych warunków do treningu. Ćwiczą na przestarzałym sprzęcie, a w ojczyźnie nie mają obecnie ani jednego pełnoprawnego obiektu, na którym mogliby szlifować formę. Sztuczny tor z prawdziwego zdarzenia ma powstać w Karpaczu, ale to na razie pieśń przyszłości.

Napięcie wokół całej dyscypliny jest ogromne, o czym świadczą chociażby słowa Nikoli Domowicz, która po zajęciu szóstego miejsca na zimowych IO w zmaganiach dwójek wespół z Dominiką Piwkowską skrytykowała mocno Polski Związek Sportów Saneczkowych w rozmowie z dziennikarzem Interii, Tomaszem Kalembą.

Przepraszam, ale z ludźmi ze związku nie da się rozmawiać. Jestem już właściwie po igrzyskach olimpijskich i mogę to w końcu powiedzieć. Wyrzucę to zatem z siebie. Z tymi ludźmi nie da się rozmawiać

Tymczasem zarząd PZSS przymierza się do szokującej decyzji, która mocno uderzy w Domowicz, Piwkowską oraz pozostałych członków kadry.

Polski związek chce zlikwidować kadrę seniorów w saneczkarstwie. Szokujące plany, prezes potwierdza

Redakcja portalu "WP SportoweFakty" dotarła bowiem do listu, jaki wysłał prezes związku Zdzisław Ingielewicz do pozostałych członków zarządu organizacji. Z jego treści wynika, że PZSS może zdecydować się na... całkowite rozwiązanie seniorskiej reprezentacji Polski. Saneczkarze i saneczkarki utraciliby wsparcie finansowe i szkoleniowe, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze (2,3 mln zł) miałoby trafić do kadr juniorskich. Jednocześnie obecny zarząd miałby też ustąpić ze swej funkcji.

Ingielewicz został dopytany o sprawę przez dziennikarza WP, Mateusza Pukę - i idzie w zaparte w kwestii tej koncepcji. "W czasach, gdy kłamstwo udaje prawdę, a niegodziwość cnotę, wyrażam swoje poglądy w sposób jasny i precyzyjny. Rozumiem, że to może wydawać się szokujące na pierwszy rzut oka. Zapewniam jednak, że to racjonalny, nieszablonowy pomysł do rozważenia przez zarząd" - stwierdził.

Jak dodał, pierwsza reprezentacja pochłania ponad połowę budżetu PZSS, a "kadra seniorów nie wnosi nic do wspólnej kasy", Międzynarodowa Federacja Saneczkowa płaci bowiem jedynie za występy ekip juniorskich.

W trakcie rozmowy padło też sporo ostrych przytyków w stronę reprezentantów. "Albo będą jasne deklaracje co do czteroletniej pracy (przed IO 2030 - dop.), albo dziecinada. Jeśli ktoś chce oglądać te igrzyska z kanapy, nosząc cegły na budowie lub stać za ladą w barze, to jego wybór" - padło m.in. w wywiadzie.

Z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że za różnymi bzdurnymi wypowiedziami stoją pieniądze. Prywatny sponsoring zawodników wykazałby, że nagle wszystkie problemy zniknęłyby. Niestety sponsorzy się nie pchają. Nie każdy jest Robertem Lewandowskim

Na pytanie, czy nie jest to po prostu rewanż na kadrowiczach za krytyczne słowa względem związku prezes stwierdził, że zarząd "podchodzi do sprawy pragmatycznie". "Chcemy rozwoju naszej dyscypliny, a nie zaspakajania wyłącznie indywidualnych oczekiwań zawodników" - orzekł.

Przed nami cztery lata nowych przygotowań do igrzysk. Jak przebiegną w polskim saneczkarstwie?

Jeśli opisywana decyzja wejdzie faktycznie w życie, to bez dwóch zdań będzie to w saneczkarstwie wstrząs niebotycznych rozmiarów. Kolejne zimowe igrzyska olimpijskie odbędą się w Alpach Francuskich w lutym 2030 i do tego czasu obraz tej dyscypliny na polskim poletku może być zgoła inny niż obecnie.

Dominika Piwkowska (po lewej) i Nikola Domowicz Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Reprezentantki Polski mkną po szóstą lokatę ZIO 2026 Foto Olimpik AFP

Mateusz Sochowicz Franck Fife/AFP/FIL INTERIA.PL

Konrad Niedźwiedzki: Włosi wykorzystali możliwą infrastrukturę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport