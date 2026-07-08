Szok w świecie sportu po decyzji MKOl. "To zaczęło się kilka lat temu"

Kombinacja norweska to mieszanka skoków narciarskich i narciarstwa biegowego. Jest częścią zimowych igrzysk olimpijskich od początku ich istnienia, a zatem od 1924 roku, kiedy to zawody były rozgrywane w Chamonix. Teraz igrzyska wracają do Francji, ale tym razem nie będzie kombinacji norweskiej. Po raz pierwszy w historii. Tradycja przegrała z biznesem.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) stwierdził, że kombinacja norweska była najbardziej niepopularnym sportem wśród publiczności w czterech kolejnych zimowych igrzyskach w latach 2014-2026. Świadczą o tym badania.

"Na ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich kombinacja norweska zajęła ostatnie miejsce w 11 z 14 badanych wskaźników popularności" - pisał MKOl w komunikacie.

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Świat sportu jest w szoku po decyzji MKOl

Ponadto, według MKOl, sukcesy koncentrowały się na zbyt małej liczbie narodów. Na zimowych igrzyskach w Rosji, Korei Południowej, Chinach i Włoszech 36 medali w sumie w dwunastu konkurencjach trafiło do zawodników z tylko pięciu krajów.

Świat sportu i to nie tylko przedstawiciele kombinacji norweskiej są w szoku. Dyscyplinie nie pomogło nawet to, że od kilku lat rywalizują w niej kobiety, co znacznie poszerzyło horyzonty. Do tego w ostatnich juniorskich czempionatach po medale sięgało coraz więcej krajów.

"Nie wszystko, co da się łatwo zmierzyć, ma dużą wartość. I nie wszystko, co ma dużą wartość, da się łatwo zmierzyć" - napisał na swoim profilu na Facebooku Felix Gottwald, trzykrotny mistrz olimpijski i świata w kombinacji norweskiej.

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Polacy dowiedzieli się w Livigno. "To dla nas szok i skandal"

Decyzja MKOl zastała polską kadrę na zgrupowaniu w Livigno.

- To dla nas szok, ale też skandal. Trudno pogodzić się z sytuacją, kiedy wyrzuca się z programu igrzysk po ponad 100 latach dyscyplinę, która jest rdzeniem sportów zimowych. A tymczasem działacze z MKOl ją wyautowali. To jest niezrozumiałe - mówił Wojciech Marusarz, trener polskiej kadry w kombinacji norweskiej, w rozmowie z Interia Sport.

MKOl kierował się wytycznymi, które znacząco odbiegają od sportu, od rywalizacji, od ludzi, mających pasję i poświęcających tak wiele dla tego sportu. Zabili fair play w sporcie

Nie ma co ukrywać, że kombinacja norweska miała problemy. Dlatego szukano takiego formatu rozgrywania zawodów, by był on jak najciekawszy. Włączono też do rywalizacji kobiety. To wszystko jednak na nic, bo sport ten został skreślony z programu igrzysk. I to może być początek końca w ogóle tego sportu.

- Podejrzewam, że w tych krajach, w których kombinacja norweska stoi nieźle, czyli Niemcy albo Austria, ona przetrwa. W takich krajach, jak Polska, to może być jednak zabójstwo dla tej dyscypliny. Do tej pory byliśmy sportem olimpijskim, więc można było liczyć na większe środki z ministerstwa i za to jesteśmy wdzięczni . Teraz to się zmieni na gorsze. Sponsorzy też raczej nie będą się garnąć do sportu, którego nie ma na igrzyskach. Duże nacje poradzą sobie zatem, ale my będziemy mieli problem - wieszczy Marusarz.

Warto przypomnieć, że to właśnie w kombinacji norweskiej Polska zdobyła w 1956 roku pierwszy medal zimowych igrzysk olimpijskich. W Cortinie d'Ampezzo po brąz sięgnął Franciszek Gąsienica Groń.

Niestety Polska nie przyłożyła się do wzrostu oglądalności tego sportu. Od lat nie mamy zawodników, którzy mogliby rywalizować o czołowe lokaty, choć zdarzały się pojedyncze wyskoki. Ostatnim naszym dwuboistą, który stawał na podium Pucharu Świata był Stanisław Ustupski, ale to były lata 80. ubiegłego wieku.

"To zaczęło się kilka lat temu. Nasze sukcesy były nie w smak Niemcom, czy Austriakom"

Sporą winę za sytuację w kombinacji norweskiej ponoszą największe nacje. One miały wspierać słabsze kraje w rozwoju tego sportu, ale niewiele z tego wyszło.

- To zaczęło się już kilka lat temu. To był bodajże 2013 rok, kiedy wyrzucili nas - Polaków z rywalizacji w Alpen Cup, bo zaczęliśmy być mocni. Paweł Słowiok, czy Adam Cieślar zaczęli zagrażać najlepszym w tym cyklu. To było nie w smak Niemcom, czy Austriakom. I to był pierwszy duży błąd, bo nie było możliwości częstszej rywalizacji z najlepszymi. Tak naprawdę kilka nacji zdominowało kombinację norweską. Oni zamknęli się na rywalizację między sobą. Do tego mieli większe przywileje, jeśli chodzi o kontrolę sprzętu. Nas karali, choć mieliśmy przepisowe stroje, a te mocniejsze nacje miały przyzwolenie na więcej. To zabijało zdrową rywalizację. Mniejsze kraje były po prostu pacyfikowane i to teraz odbija się czkawką - analizował trener polskiej kadry.

Trener kadry apeluje do ministerstwa, ale też PZN i sponsorów

MKOl nie wykluczył jednak powrotu kombinacji norweskiej do programu igrzysk olimpijskich w 2034 roku. Wówczas odbędą się one w Salt Lake City. Międzynarodowa Federacja Narciarska zapewnia, że zrobi wszystko w tym kierunku. Najważniejsze w tym momencie będzie zatem zachowanie ciągłości szkolenia.

- Trzeba będzie utrzymać tych zawodników, których mamy, choć na pewno spadnie im morale. Nie będą oni mieli już w najbliższej perspektywie celu, jakim były igrzyska, które były wisienką na torcie. Zostaną zatem Puchary Świata i mistrzostwa świata. Trudno zatem będzie z motywacją, ale też z finansowaniem grupy. Część zawodników na świecie pewnie przeniesie się do skoków narciarskich albo do biegów narciarskich. Kiedy zatem kombinacja wróci do igrzysk, to możemy być świadkami resetu, choć bardzo wątpię w to, by te mniejsze nacje przetrwały - mówił Marusarz.

Na razie sztaby naszych kadr oraz zawodnicy czekają na to, jakie decyzje podejmie Polski Związek Narciarski.

Na pewno będzie ciężko i trudno będzie utrzymać grupę. Mam więc apel do ministerstwa oraz PZN, ale też do różnych firm o pomoc, bo tej będziemy teraz szczególnie potrzebować, żeby utrzymać drużynę przez cztery lata do kolejnej decyzji MKOl

Ma on też nadzieję na to, że FIS znajdzie w najbliższych latach możliwe najlepszy format rozgrywanie kombinacji norweskiej, by był on ciekawy dla widza.

- Nasza rywalizacja jest teraz tak naprawdę rozbita na cały dzień i to rozprasza uwagę kibiców. Trzeba jak najbardziej skrócić przerwę między konkurencjami. W Pucharze Kontynentalnym testowaliśmy format biegu ekspresowego. On przypomina sprinty w biegach narciarskich, gdzie zawodnicy odpadają. To jest widowiskowe, ale te zmiany zostały wprowadzone o cztery lata za późno. To, że kombinacja norweska stała się nieco monotonna, to jest część winy FIS i dyrektora Pucharu Świata Lasse Ottesena, choć ostatnie lata walczyli i działali w kierunku ożywienia tego, ale trochę za późno. Stawiali bowiem na oklepane i mało widowiskowe formaty - zakończył trener polskiej kadry, który ma na koncie występ w igrzyskach w Pjongczangu.

Miłosz Krzempek Javier SORIANO AFP

Joanna Kil Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Jarząbek (po lewej) i Miłosz Krzempek Tomasz Kalemba INTERIA.PL





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