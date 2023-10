19 marca 2023 roku Lucas Braathen cieszył się w Rumunii ze zdobycia swojej pierwszej Małej Kryształowej Kuli za występy w slalomie. Wówczas pewnie nikt nie przypuszczał, że kilka miesięcy później zaledwie 23-letni Norweg nie stanie na starcie do walki o obronę tego tytułu w sezonie zimowym 2023/2024. Takiej wizji nikt nawet nie dopuszczał do swojej głowy.

Konflikt z federacją

Powodem takiej decyzji Norwega ma być konflikt z norweską federacją narciarską , która jego zdaniem rości sobie zbyt wiele praw do wizerunku norweskich sportowców. Braathen był tym z Norwegów, który próbował walczyć o uznanie swoich racji i zwiększenie praw do zarządzania wizerunkiem. Ta sztuka mu się jednak nie udała, więc zdecydował zakończyć swoją przygodę ze sportem na najwyższym poziomie.

- Wyznaczyłem sobie trzy cele w karierze. Chciałem być w czymś najlepszy na świecie. Chciałem odwdzięczyć się społeczności, która pozwalała mi robić to, co najbardziej kocham i żyć wymarzonym życiem. Ale chciałem również wyjść poza sport, by stał się przestrzenią, w której jest więcej kolorów i większa akceptacja dla różnic między nami. Tym dla mnie jest sport - mówił na konferencji.

- Ale moim najważniejszym celem było bycie tak szczęśliwym, jak to tylko możliwe. Kiedy więc zdecydowałem się poświęcić życie tej szalonej jeździe, poprzysiągłem sobie, że będę to robić tak długo, jak będzie mi dawać radość - dodał, jasno sugerując, że to co robił, przestało sprawiać mu radość. Do zakończenia kariery doszło na dwa dni przed startem nowego sezonu.