Szalony sezon polskiego 18-latka. Do niego może należeć przyszłość

To były szalone tygodnie dla Mateusza Śliwki . W lutym razem z Szymonem Wojtakowskim i Kacprem Abratkiewiczem sięgnął on w japońskim Hachinohe po brązowy medal mistrzostw świata juniorów .

Szalone tygodnie 18-latka. Medale, rekordy i debiut w MŚ

18-letni zawodnik UKS Milanówek był jednak rewelacją wielobojowych mistrzostw Polski. Nie tylko został mistrzem kraju, co było wielkim zaskoczeniem, ale też pobił rekordy Polski juniorów w wieloboju i biegu na 10 000 metrów. To dało mu przepustkę do startu w wielobojowych mistrzostwach świata w Inzell.