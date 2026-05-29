Nie ma fana sportów zimowych, który nie znałby Jewgienija Pluszczenki. Wybitny rosyjski łyżwiarz figurowy zdobył dwa złote medale olimpijskie (indywidualnie w Turynie w 2006 roku i drużynowo osiem lat później w Soczi). Na swoim koncie ma również trzy złote medale mistrzostw świata i siedem złotych krążków wywalczonych podczas mistrzostw Europy.

43-latek zakończył już sportową karierę, jednak jego dziedzictwo kontynuuje jego 13-letni syn Aleksander Pluszczenko. Choć młody Rosjanin w ostatnich latach dawał rodakom wiele powodów do dumy, teraz stał się niemal... wrogiem publicznym. Wszystko przez podjętą przez niego decyzję.

Poruszenie w Rosji. Wszystko przez decyzję syna Jewgienija Pluszczenki

Kilka dni temu Aleksander Pluszczenko z dumą poinformował, że otrzymał azerskie obywatelstwo sportowe na okres pięciu lat i w najbliższej przyszłości na arenie międzynarodowej będzie reprezentował właśnie Azerbejdżan. Jak można było się tego spodziewać, decyzja młodego łyżwiarza wywołała ogromne poruszenie w całym kraju.

Głos w tej sprawie zabrał m.in. mistrz olimpijski z Salt Lake City, Aleksiej Jagudin. 46-latek przyznał, że ze względu na sankcje nałożone na rosyjskich sportowców tego typu zagrania są teraz w ich kraju czymś "normalnym". "Nie sądzę, żeby wydarzyło się coś niezwykłego. W łyżwiarstwie figurowym transfery sportowców do innych krajów są tak powszechne, jak transfery zawodników z jednego klubu do drugiego w piłce nożnej. Tak, stawką jest tu obywatelstwo, więc reakcja jest bardziej emocjonalna. Wzmożone zainteresowanie tą historią wynika przede wszystkim z nazwiska Pluszczenki" - oznajmił w rozmowie z agencją TASS.

Nie wszystkie komentarze były jednak tak przychylne. W dość ostrych słowach na ten temat wypowiedział się m.in. deputowany Dumy Państwowej Dmitrij Swiszczew, który jednogłośnie stwierdził, że jego zdaniem winny całego zamieszania jest ojciec młodego łyżwiarza, Jewgienij Pluszczenko. "Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego Jewgienij podjął taką decyzję w sprawie swojego dziecka. (...) Dla mnie takie działania są niedopuszczalne" - ogłosił w rozmowie z Match TV.

Teraz na temat zmiany obywatelstwa 13-letniego Aleksandra wypowiedział się rosyjski minister sportu, Michaił Diegtiariow. "To prywatna sprawa każdego człowieka, ale mój stosunek do tego jest negatywny. Jako minister nie mogę się z tym zgodzić, mówiąc szczerze" - stwierdził polityk, którego wypowiedź na Telegramie zacytował dziennikarz Aleksandr Junaszew.

Jewgienij Pluszczenko

