Świetny występ reprezentanta Polski na ME! Może być najlepiej od lat

Reprezentujący Polskę Władimir Samojłow zajmuje szóstą pozycję po programie krótkim podczas mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym, które odbywają się w Espoo. Jeżeli udałoby mu się utrzymać tę pozycję, byłby to najlepszy występ naszego solisty od 31 lat, kiedy to znakomity Grzegorz Filipowski zajął piąte miejsce. Na półmetku rywalizacji prowadzi reprezentant Francji Adam Siao Him Fa.