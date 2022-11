Świetny występ Kurakowej, historyczne podium było o krok

Jekaterina Kurakowa, która w tym sezonie zmieniła muzykę i choreografię, w programie krótkim zaprezentowała się do utworów Elvisa Presleya. I podobnie jak podczas GP USA, także i w Sheffield zachwyciła publiczność. Co prawda nie ustrzegła się drobnych błędów, ale z notą 63,46 punktu plasowała się na doskonałej, czwartej pozycji , będąc tuż za podium.

Co prawda prowadząca Japonka Mai Mihara i znajdująca się na drugiej pozycji Isabeu Levito z USA miały dość wyraźną przewagę nad Polką , to już reprezentantka Gruzji Anastasija Gubanowa wyprzedzała Kurakową o nieco ponad trzy punkty. A to zapowiadało wielkie emocje w programie dowolnym!

W programie dowolnym do muzyki z filmów Disneya Kurakowa zaczęła od kombinacji z potrójnym lutzem, eulerem i potrójnym flipem. Udany początek sprawił, że wszystkie kolejne elementy nasza łyżwiarka wykonywała bardzo pewnie i zakończyła swój program bezbłędnie! Jej choreografia została wykonana bardzo starannie, ale z dużą gracją i ostatecznie Kurakowa zgromadziła 126.98 punktów, co niestety nie wystarczyło do wyprzedzenia w klasyfikacji łącznej You Young z Korei Południowej.