Świetny występ Jekateriny Kurakowej. Czekaliśmy na to 24 lata

Jekaterina Kurakowa, która w tym sezonie zmieniła muzykę i choreografię, w programie krótkim zaprezentowała się do utworów Elvisa Presleya. Reprezentantka Polski swoim występem zachwyciła publiczność oglądającą z trybun Skate America, ale nie ustrzegła się błędów i na półmetku rywalizacji była na szóstej pozycji, jednak z niewielką stratą do wyprzedzających ją rywalek.

W programie dowolnym nasza najlepsza łyżwiarka zaprezentowała się do muzyki z filmu Disneya "Up". Niestety już na początku Kurakowa zaliczyła upadek w kombinacji przy drugim skoku. Potem jednak udanie wykonała potrójnego lutza i potrójnego toe-loopa, co dodało jej pewności siebie.

Dzięki temu kolejna kombinacja była już udana, podobnie jak następne elementy jej programu, w którym sporo było potrójnych skoków. Ostatecznie panel sędziowski ocenił występ Kurakowej na 115,03 punktu, co łącznie złożyło się na notę 178,68 pkt.

Ostatecznie pozwoliło to Polce awansować na piątą pozycję. To najlepszy występ solistki z naszego kraju w cyklu Grand Prix od 1998 roku, kiedy to Anna Rechnio zajęła czwarte miejsce.

Najlepsza w Skate America okazała się prowadząca po programie krótkim Kaori Sakamoto. Japonka zaprezentowała się znakomicie i nie zostawiła rywalkom złudzeń co do tego, kto był najlepszy podczas Skate America. Na podium znalazły się także dwie reprezentantki gospodarzy Isabeau Levito i Amber Glenn.