Świetny start Polki w Pucharze Świata. Była walka o podium

Świetny start Stormowskiej, Polka w finale

Tym razem Polka w ćwierćfinale zaprezentowała się bardzo pewnie i w swojej serii uległa tylko znakomitej Holenderce Xandrze Velzeboer . Z kolei w półfinale Stormowska miała trochę szczęścia, bo chociaż zajęła dopiero trzecią lokatę w swojej serii, to miała lepszy czas niż trzecia zawodniczka pierwszego z biegów i to naszą zawodniczkę mogliśmy oglądać w walce o medale.

Jako pierwsza do mety dojechała Velzeboer, jednak sędziowie dopatrzyli się przewinienia Holenderki i przesunęli ją na piątą lokatę, co sprawiło, że Kamila Stormowska została jednak sklasyfikowana na czwartej pozycji. Zwyciężczynią uznano Kanadyjkę Rikki Doak.

Cały czas bez największej gwiazdy

Warto wspomnieć, że Polce - za trzykrotne niestawienie się w terminie do badania - grozi kara od roku do dwóch lat dyskwalifikacji. Związek walczy o to, by znalazła się ona w dolnych granicach widełek.