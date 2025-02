Świetny start młodych Polaków. Dwa medale już pierwszego dnia

Grzegorz Galica ze złotym medalem już pierwszego dnia

- Cieszę się ze swojej dyspozycji. To był bardzo udany występ. Co prawda na strzelnicy popełniłem trzy błędy, ale za to biegowo pokazałem na co mnie stać. Dziś kluczowym momentem biegu było ostatnie okrążenie, bo byłem drugi i tam udało mi się wyjść na prowadzenie. Zapamiętam, że to ja zdobyłem 50. zimowy krążek dla Polski na EYOF, to na pewno dla mnie wielka radość. Jestem spokojny o swoje indywidualne starty, bo cały sezon pokazuję dobrą dyspozycję, ale myślę, że mamy także szansę w sztafecie mieszanej, bo nasze dziewczyny nieźle zaprezentowały się dziś indywidualnie - powiedział Grzegorz Galica, zdobywca złotego medalu w Bakuriani.