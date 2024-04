Świetne wieści z PZN. Nie zostawią 23-latki, walczą o wsparcie dla niej

Sukcesy Joanny Kil doceniła Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) . Od niej otrzymała prestiżowe wyróżnienie Women’s Rookie of the Year 2024 (Kobieca Debiutantka Roku - przyp. red.).

PZN szuka wyjścia, jak pomóc Joannie Kil

Nie było tak, że PZN nie dostrzegał Joanny Kil. Zauważyliśmy jej potencjał. To jest bardzo zaangażowana dziewczyna i to jest clou tego sukcesu. Nie mamy łatwej sytuacji w związku z kombinacją norweską, bo pobieramy dotacje z ministerstwa sportu na sporty i konkurencje olimpijskie. O ile sama kombinacja norweska jest sportem olimpijskim, o tyle rywalizacja kobiet w niej już nie jest. Widząc jej postępy, przeznaczyliśmy dla niej dofinansowanie ze środków własnych związku. Miała też wsparcie logistyczne. Szczególnie w końcówce sezonu. Miała busa, który mogła jeździć na zawody

W PZN usłyszeliśmy, że myślą o tym, co zrobić, by Kil miała jak najlepsze warunki do tego, by się rozwijać.