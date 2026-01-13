Świat sportu w żałobie. Tragiczna śmierć medalisty olimpijskiego

Ueli Kestenholz był jedną z najważniejszych postaci w historii szwajcarskiego snowboardu i prawdziwym pionierem tej dyscypliny. Swoją sportową drogę rozpoczął na początku lat 90., gdy snowboard dopiero zdobywał popularność w Europie. Szybko stał się jednym z liderów światowej czołówki, wielokrotnie stając na podium zawodów Pucharu Świata i wyznaczając kierunek rozwoju tej konkurencji w Szwajcarii. Jego odwaga, technika i nowatorskie podejście sprawiły, że był wzorem dla całego pokolenia młodszych zawodników.

Największym sukcesem w karierze Kestenholza był brązowy medal igrzysk olimpijskich w Nagano w 1998 roku, który wywalczył w slalomie gigancie. Ten historyczny wynik na stałe zapisał go w annałach olimpijskich. W kolejnych latach potwierdzał swoją klasę także na mistrzostwach świata, zdobywając srebrny i brązowy medal. W 2006 roku wystąpił również na igrzyskach w Turynie, gdzie rywalizował w snowcrossie - konkurencji, która właśnie wtedy debiutowała w olimpijskim programie. Nie udało mu się jednak stanąć na podium.

Po zakończeniu profesjonalnej kariery sportowej 50-latek nie mógł narzekać na brak adrenaliny. Wręcz przeciwnie - wciąż aktywnie uczestniczył w świecie sportów ekstremalnych. Brał udział w różnych zawodach, próbował swoich sił jako paralotniarz, jeździł na splitboardzie i nieustannie poszukiwał nowych wyzwań. Jednocześnie angażował się w szkolenie młodzieży, organizując kursy i obozy sportowe. Jak sam podkreślał, "życie jest za krótkie, by uprawiać tylko jeden sport", a ta filozofia towarzyszyła mu do końca.

Nie żyje Ueli Kestenholz. Zginął w lawinie, miał 50 lat

Na początku stycznia nadeszły tragiczne wieści o śmierci Ueliego Kestenholza. Szwajcar zginął 11 stycznia porwany przez lawinę, która zeszła w dolinie Loetschental w kantonie Valais. Do wypadku doszło na wysokości około 2400 metrów, gdzie przebywała jeszcze jedna osoba. Jej co prawda udało się wydostać w bezpieczne miejsce, Kestenholz jednak został porwany przez masy śniegu.

Ratownicy odnaleźli go i przetransportowali do szpitala w Sionie, jednak jego życia nie udało się uratować. Informację o śmierci brązowego medalisty olimpijskiego potwierdziła Szwajcarska Federacja Narciarska. "Wyrażamy nasze najgłębsze kondolencje krewnym i bliskim Ueli" - przekazał prezes Swiss Ski, Peter Barandun.

Ueli Kestenholz Jed Jacobsohn Getty Images

Ueli Kestenholz Jed Jacobsohn AFP

Ueli Kestenholz Jean-Yves Ruszniewski Getty Images