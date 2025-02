Groźnie to wyglądało, bo Piotrek wypychał Damiana i wtedy jest zawsze duża prędkość. Wyglądało to tak, jakby Damian wjechał w nierówność w lodzie albo po prostu źle postawił nogę. Mocno uderzył piętami i płozy wymagają serwisu. Najgroźniej wyglądało jednak odchylenie głowy do tyłu. Myślę, że spokojnie dojdzie do siebie przed mistrzostwami świata. Na razie jest obolały

~ dodał szkoleniowiec.