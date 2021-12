As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Dawid Tomala 57% Bartosz Zmarzlik 43%

W zbliżających się igrzyskach w Pekinie kobiety nie powalczą jeszcze o olimpijskie medale w kombinacji norweskiej.

- Myślę, że kombinacja musi się stać konkurencją olimpijską również w wydaniu kobiet, ponieważ pozostaje jedyną w zimowych igrzyskach, w której startują wyłącznie mężczyźni - zauważyła 28-letnia Wuerth.

- Sądzę, że zasługujemy na olimpijską szansę - dodała.

Uważa, że odejście od skoków narciarskich do kombinacji było dla niej dobrym posunięciem.

- Wiele osób kręciło głowami i z niedowierzaniem pytało, dlaczego sobie to robię. A ja ani przez moment nie żałowałam, dobrze się w tym odnajduję, świetnie się bawię - przyznała Niemka.

Sezon 2020/21 był pierwszym, w którym dwuboistki walczyły o Kryształową Kulę. Historyczną triumfatorką Pucharu Świata została Amerykanka Tara Geraghty-Moats, choć z powodu pandemii COVID-19 udało się przeprowadzić tylko jedne zawody.

Zdjęcie Svenja Wuerth / AFP

pp/ cegl/