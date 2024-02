Spontaniczna rozmowa zapaliła iskrę. Adam Małysz nie miał wyjścia

Dla nas będzie to debiut Pucharu Świata w snowboardzie w Polsce. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy Puchar Europy i okazało się, że to były bardzo fajne zawody. Został on dobrze oceniony przez FIS. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie z Pucharem Świata. Liczymy na to, że będzie fajna impreza i otrzymamy wysokie oceny. Robimy wszystko, żeby tak właśnie było. Chcemy, by te zawody nie odbiegały od tego, co dzieje się u nas w kraju w czasie Pucharu Świata w skokach narciarskich

~ powiedział na kilka dni przed rozpoczęciem zawodów Małysz w rozmowie z Interia Sport.