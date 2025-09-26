Śmierć polskiej olimpijki we Francji. Miała 62 lata, poruszający wpis siostry

Zawodniczka urodzona w Zakopanem między innymi aż czterokrotnie triumfowała w mistrzostwach Polski w slalomie. Do tego dorzuciła dziewięć srebrnych medali w tejże konkurencji. Dobre wyniki zaowocowały licznymi startami na arenie międzynarodowej. W pamięci kibiców zapadły między innymi występy sportsmenki na igrzyskach olimpijskich. Dorota Tlałka-Mogore walczyła w Sarajewie oraz Calgary, startując najpierw pod polską, a następnie francuską flagą.

Nad Sekwanę narciarka alpejska przeniosła się wraz z siostrą. Obie wyszły tam za mąż oraz otrzymały obywatelstwo. Kilkanaście miesięcy przed opuszczeniem Polski, zawodniczka pokazała się kibicom ze świetnej strony w Pucharze Świata. Jej łupem padł slalom w Madonna di Campiglio w 1984 roku. Dorota Tlałka-Mogore została wtedy pierwszą zwyciężczynią tych prestiżowych zmagań pochodzącą z kraju nad Wisłą. I póki co nikt do niej nie dołączył. Po zakończeniu kariery, nasza rodaczka zabrała się za trenowanie przyszłych talentów.

Nie żyje Dorota Tlałka-Mogore. Miała 62 lata, kibice składają kondolencje

"Moja ukochana siostrzyczka... Pan Bóg tak chciał... Prosimy o modlitwę" - napisała w piątkowe popołudnie załamana Małgorzata Tlałka-Długosz, która podzieliła się ze światem tragiczną informacją. Zdruzgotani fani oraz eksperci zaczęli natomiast wspominać zawodniczkę. Archiwalny przejazd ze wspomnianego wyżej triumfu z 1984 roku udostępnił między innymi Jakub Pobożniak z TVP Sport. "Historyczny, zwycięski" - podsumował. Na wpis zdecydował się również Łukasz Gagaska, prowadzący profil "Sporty Olimpijskie".

"Smutna wiadomość, pamiętam, nasze nadzieje w tamtych czasach w slalomie specjalnym", "Oprócz Bachledy najlepsze alpejki w historii naszego kraju aż do Maryny aktualnie" - czytamy w komentarzach internautów. "Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Doroty Tlałki-Mogore - wybitnej narciarki alpejskiej, trenerki i olimpijki, jednej z najwybitniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80" - przekazał Polski Związek Narciarski na oficjalnej stronie internetowej.

