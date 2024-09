Słynny obiekt został całkowicie zniszczony. Wiadomo, kiedy znowu trafi do Pucharu Świata

Koszmarne wypadki na słynnym torze

Światowa Federacja Saneczkowa (FIL) ustaliła potem, że wypadek nie był efektem trudnych warunków, jakie wówczas panowały na torze, a spowodowany on był błędem zawodnika.

Po śmierci Paczki zaproszono inżyniera z Salzburga, który stwierdził, że zakręty muszą być "zamknięte". Miało to zabezpieczyć przed wypadnięciem z toru. Co kilka metrów ustawiono więc słupy, pomiędzy którymi rozciągnięto siatkę. To nie zapobiegło kolejnemu śmiertelnemu wypadkowi.