"Od lat o to zabiegaliśmy, poprzedni rząd obiecywał, ale później się z tego wycofał . Warszawa takiego nowoczesnego obiektu potrzebuje, a Stegny mają już ponad 40 lat i wymagają modernizacji" - powiedział Trzaskowski.

Sławomir Nitras dobitnie: To trochę wstyd, że Warszawa...

"Tu wychowali się nasi olimpijczycy, mistrzowie . Decyzja resortu sprawi, że do 2027 roku na Stegnach powstanie obiekt zadaszony, który będzie spełniał wszystkie wymogi międzynarodowej federacji" - podkreślił prezydent m. st. Warszawy.

\Władze miasta planują kolejne, w przyszłości obok toru planowane jest wybudowanie hali hokejowej na 4,5 tysiąca osób. To trochę wstyd, że Warszawa prawie 3-mln aglomeracja nie posiada nowoczesnego obiektu. Zapewniam, że resort nie wycofa się ze wsparcia tego projektu. Złe czasy dla takich inwestycji w Warszawie się skończyły, teraz idą dobre czasy

Całkowity koszt inwestycji to 180 mln zł, a przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 72,5 miliona złotych. Obiekt został oddany do użytku w 1980 roku. Jego projektantem był architekt Janusz Kalbarczyk, niegdyś panczenista. Już kilka razy planowano jego zadaszenie i modernizację, aby można go użytkować nie tylko w sezonie zimowym, jednak żaden z projektów nie został zrealizowany.