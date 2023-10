Skoczkowie szukają... ciepła. Za tydzień nietypowy wyjazd kadry Thurnbichlera

W nadchodzącym tygodniu zawodnicy będą ćwiczyć w ośrodkach bazowych. Będzie to mieszanka treningu fizycznego i skoków, by podtrzymać rytm oraz rzeczy wypracowane podczas zakopiańskiego obozu. Potem czeka nas tydzień na Cyprze. Zawodnicy będą ciężko pracować i łapać witaminę D, korzystając z południowego słońca. Chcemy solidnie potrenować i wypocząć, by w optymalnej formie pojechać na ostatnie zgrupowanie przed Pucharem Świata, które odbędzie się w Planicy. Tam będziemy szlifować ostatnie detale przed inauguracją sezonu w Ruce

~ powiedział Thurnbichler.