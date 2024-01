Skandaliczna decyzja ws. Rosji. Ogłoszono oficjalne wyniki igrzysk olimpijskich w Pekinie

Sprawa Walijewej rozpoczęła się już w trakcie trwania zimowych igrzysk w Pekinie. Niesamowicie utalentowana łyżwiarka zdobyła złoto w rywalizacji drużynowej, ale właściwie tuż po tym starcie pojawiły się doniesienia, że kilka tygodni wcześniej w jej organizmie wykryto niedozwolone środki wspomagające. Mimo podejrzeń o stosowanie dopingu zawodniczka została dopuszczona do rywalizacji wśród solistek, ponieważ miała wówczas 15 lat i zgodnie z prawem nie podlegała jeszcze przepisom antydopingowym MKOL. Walijewa nie wytrzymała jednak presji i zakończyła zmagania tuż za podium , chociaż była faworytką do wywalczenia złota.

Wtedy zaczęła się batalia o rozstrzygnięcie tej sprawy. Ceremonię medalową wstrzymano, bo ewentualne skazanie Rosjanki podważyłoby wyniki rywalizacji. Do gry weszli prawnicy i działacze, przerzucający się argumentami przez praktycznie dwa lata. Sprawa trafiła w końcu do CAS, który wydał surowy wyrok. Cztery lata bezwzględnej dyskwalifikacji!

Złoto dla USA, wielkie kontrowersje ws. Rosjan

W opublikowanych przez ISU zaktualizowanych wynikach Rosjanie są na trzeciej pozycji, co oznacza, że otrzymają brązowe medale! Jak to możliwe? Uznano bowiem, że co prawda występ Walijewej zostanie anulowany, a jej wynik nie będzie liczył się do ogólnej klasyfikacji, ale pozostałe punkty, zdobyte przez solistę, parę sportową i taneczną, zostają przy Rosjanach. Co więcej, nie przyznano "na nowo" punktów za rywalizację solistek. To oznacza, że 10 punktów wywalczonych przez Walijewą pozostała "bezpańskie". Gdyby przesunięto zawodniczki o jedną pozycję w górę, Kanada miałaby brąz!