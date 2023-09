Skandal w USA. Zmowa milczenia i przemoc seksualna. "Macał obszar łona"

Pochodząca z Chicago Aja Evans to brązowa medalistka zimowych igrzysk olimpijskich z Soczi (2014) w dwójkach bobslejowych kobiet. Na koncie ma też brązowy medal mistrzostw świata wywalczony w tej konkurencji w 2017 roku.

Medalistka olimpijska oskarża. "Dotykał i obmacywał"

Evans utrzymuje, że wspomniany lekarz "dotykał i obmacywał" jej genitalia oraz ciało "z naruszeniem wszelkich obowiązujących standardów medycznych". Ponadto zgłosiła też, że nagrywał jej filmy oraz robił zdjęcia - i to bez zgody - na różnym etapie przygotowania do sesji terapeutycznej. Miało do tego dochodzić w ośrodku treningowym w Lake Placid w stanie Nowy Jork.