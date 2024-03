Skandal na igrzyskach zakończy karierę Rosjanki? Jest oficjalne stanowisko związku

Kamiła Walijewa, która została zdyskwalifikowana na cztery lata za doping, przestała należeć do kadry Rosji w łyżwiarstwie figurowym, przekazał oficjalnie dyrektor generalny związku Aleksander Kogan agencji TASS. Wciąż niespełna 18-letnia zawodniczka miała pozytywny wynik testu pod koniec 2021 roku, ale ujawniono go dopiero podczas igrzysk w Pekinie parę miesięcy później. Nie wiadomo, czy wróci jeszcze do tego sportu.