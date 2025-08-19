Siostra Żyły odnosiła sukcesy w sporcie. Szybko zakończyła karierę

Piotr Żyła od wielu już lat z dumą reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej i zaliczany jest do grona najlepszych polskich skoczków narciarskich. Choć nie należy już do grona najmłodszych zawodników w stawce, wciąż stać go na występy na wysokim poziomie, co udowodnił m.in. podczas niedzielnego konkursu LGP w Wiśle, gdzie otarł się o podium i zajął ostatecznie czwarte miejsce. Popularny "Wiewiór" nie jest jednak jedynym członkiem rodziny, który jest mocno związany ze sportem. Niegdyś sukcesy jako sportsmenka odnosiła bowiem również jego siostra, Dorota.

Dorota Żyła była snowboardzistką. Jej karierę zakończyły kontuzje

Dorota Żyła w przeszłości próbowała swoich sił w sportach zimowych. W porównaniu do brata nie skakała jednak na nartach - postawiła ona bowiem na snowboard. W tej dyscyplinie radziła sobie znakomicie. Z początku regularnie startowała w mistrzostwach Polski, a wkrótce potem otrzymała szansę pokazania swojego talentu także na arenie międzynarodowej.

Jeszcze zanim Dorota zaczęła zapisywać na swoim koncie większe międzynarodowe sukcesy, zmuszona była podjąć decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Powód świat poznał dopiero po latach, a ujawniła go mama byłej już sportsmenki, Ewa Żyła. Jak się okazało, siostra Piotra Żyły dwukrotnie doznała złamania nogi, co przelało czarę goryczy.

"Pierwszy wypadek był winą trenera, który nie zauważył, że urwała jej się klamra w butach. Dorota upadła, łamiąc kość strzałkową i piszczelową. Drugi raz połamała się w eliminacjach swojej konkurencji. Walnęła w śnieg, spojrzała tylko na nogę i krzyczała: Nie dotykajcie mnie, wiem, co mi jest!" - opowiadała Ewa Żyła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Siostra utytułowanego skoczka narciarskiego ostatecznie pogodziła się ze swoim losem i postanowiła rozwijać się w zupełnie innej dziedzinie. Studiowała biotechnologię, ukończyła również naukę na kierunku diagnostyka molekularna. To pozwoliło jej znaleźć posadę jako specjalista biologii molekularnej w Instytucje Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Choć dziś w instytucie tym już nie pracuje, na swoim koncie ma jednak ogromne doświadczenie oraz kilka ważnych publikacji naukowych.

MISTRZOSTWA POLSKI FIS NOKIA 2004, Dorota Żyła na najniższym stopniu podium Tomasz Markowski Newspix.pl

Piotr Żyła Damian Klamka East News