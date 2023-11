Simon Ammann ćwiczy z byłym mistrzem świata. Jego trener jest od niego dużo młodszy

42-letni Ammann debiutował w Pucharze Świata w 1997 roku i od razu w pierwszym w karierze konkursie zajął piętnaste miejsce. Później było już gorzej i do światowej czołówki dołączył pięć lat później - na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City dwukrotnie był najlepszy.

Opromieniony wielkimi sukcesami miał wygrywać przez lata, a tymczasem popadł w przeciętność i dopiero w 2007 roku raz jeszcze wrócił do grona najlepszych , tym razem już na długo. Po serii świetnych sezonów coraz starszy Ammann zaczął jednak w końcu mieć problemy w walce z młodszymi rywalami.

Szwajcar po raz ostatni stanął na podium Pucharu Świata pięć lat temu, a ostatnie zwycięstwo fetował już dziewięć lat temu. W sezonie 2022/2023 miał problemy, by w ogóle zakwalifikować się do konkursów - nieco lepsza była dopiero końcówka sezonu, ale i w niej najczęściej był jedynie w trzeciej dziesiątce. Kibice nie kryli, że trudno patrzy się na dawnego mistrza, który odcina kupony od dawnej sławy, jednak Ammann mimo to nadal nie chce zrezygnować.