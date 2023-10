Sezon zimowy bez polskiej gwiazdy. Ma ważny powód

Właśnie taki by plan. Chciałam zdobyć medal mistrzostw świata i wyjść za mąż. Początkowo nie myśleliśmy o dziecku już w tej chwili, ale jak stanęłam na podium w mistrzostwach świata, to wtedy pomyśleliśmy, że to jest dobry czas, bo w tym sezonie nie ma ani mistrzostw świata, ani igrzysk olimpijskich i kwalifikacji do nich. Kiedy zatem, jak nie teraz. Tym bardziej że goni mnie już trochę czas

~ mówiła uradowana Król-Walas w rozmowie z Interia Sport.